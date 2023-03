Cauchemar au PSG, Kylian Mbappé fait craindre le pire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Logiquement battu par le Bayern Munich à l’aller comme au retour, le PSG quitte une nouvelle fois la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Un énième revers qui pourrait encore être synonyme de changements en interne, et la question de l’avenir de Kylian Mbappé revient sur la table, alors que l’international français est resté énigmatique sur le sujet.

Nouvelle élimination, et les mêmes questions sur la table. Alors que le PSG s’est incliné mercredi sur la pelouse du Bayern Munich, mettant fin à sa campagne de Ligue des champions dès les huitièmes de finale, les interrogations sont nombreuses sur l’avenir du club, et notamment celui de Kylian Mbappé. Prolongé en mai dernier, le prodige tricolore est engagé jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Interrogé après l’élimination, le numéro 7 du PSG est resté évasif.



« Mon avenir ? Je ne sais pas »

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra », a indiqué Kylian Mbappé, évidemment frustré par la défaite du PSG à Munich : « Ils ont une grande équipe, un grand effectif, une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. J’avais dit en début de saison qu’on allait faire notre maximum, notre maximum c’est ça. C’est la vérité. »

Danger pour Kylian Mbappé