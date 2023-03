Zidane : Cet indice qui vient plomber son arrivée au PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui en poste en tant qu’entraîneur du PSG, Christophe Galtier n’est absolument pas certain d’être toujours sur le banc de touche la saison prochaine. L’ancien de Nice est en grand danger et la question de sa succession fait l’objet de gros débats. Le nom de Zinedine Zidane revient alors avec insistance, mais voilà qu’un indice lâché met du plomb dans l’aile à l’arrivée de Zizou. Explications.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Alors que le club de la capitale pourrait se reconstruire durant le mercato estival, cela pourrait également concerner le banc de touche parisien. Christophe Galtier semble plus que jamais sur un siège éjectable et compte tenu des résultats de son PSG, la porte de sortie pourrait lui être signifiée dans les semaines à venir. La question sera alors de savoir qui viendra remplacer Galtier. Depuis l’été dernier, le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse, lui qui est très apprécié par les Qataris. Aujourd’hui libre de tout contrat et ayant vu Didier Deschamps prolonger avec l’équipe de France, Zidane pourrait être tenté par une arrivée au PSG. Mais pas à n’importe quelles conditions…

France 98 impliqué dans le prochain transfert du PSG ? https://t.co/0AcwWUtgwJ pic.twitter.com/pHi420n9vR — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Zidane ou Campos, le PSG doit choisir

Zinedine Zidane rejoindra-t-il le PSG ? Si tel était le cas, son arrivée signifierait le départ de Luis Campos, actuel conseiller sportif. En effet, la cohabitation entre le Français et le Portugais semble impossible. Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin lâchait récemment : « Campos peut-il rester en limogeant Galtier ? Les deux semblent tellement liés que cela paraît difficile à imaginer. Seule certitude : si Zidane vient, il ne travaillera pas avec Campos ».

Le Portugais confirmé

Le dilemme est donc posé pour le PSG : Zidane ou Campos. Et voilà que selon les informations recueillies par le10sport.com, l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait ne pas intervenir. En effet, à malgré les nombreuses rumeurs entourant l’avenir incertain de Luis Campos au PSG, du côté de Doha, on garde confiance en lui. Ça a été très clair à son arrivée, le projet portait sur une durée de 3 ans. Alors que la première saison vire à l’échec, il en reste donc encore 2 pour tenter de remporter la Ligue des Champions. Pas question donc vraisemblablement de se séparer de Luis Campos qui est déjà au travail pour le mercato estival du PSG. De quoi donc signifier la fin du feuilleton Zinedine Zidane à Paris ?