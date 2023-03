OM : En plein calvaire, il a donné un gros coup de main sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très utilisé par Igor Tudor lors de la première partie de saison, Amine Harit s’est gravement blessé au genou avant la Coupe du monde. Résultat, l’OM a dû le remplacer cet hiver. Azzedine Ounahi, révélation du Mondial, a débarqué à Marseille, un transfert qui a été facilité par l’intermédiaire… d’Amine Harit.

Après quelques matchs d’adaptation au système mis en place par Igor Tudor, Amine Harit est vite devenu un pion essentiel de l’OM. Titulaire derrière Alexis Sanchez, le Marocain a été l’un des meilleurs Marseillais sur la phase de poule de Ligue des Champions. Mais à un petit match de la Coupe du monde qu’il allait disputer avec le Maroc, Harit s’est très gravement blessé au genou, il ne devrait faire son retour que la saison prochaine selon Foot Mercato.

Harit a facilité le transfert d’Ounahi

L’OM a donc été obligé de lui recruter un remplaçant. En fin de mercato, Pablo Longoria a bouclé le transfert d’Azzedine Ounahi, la révélation marocaine de la dernière Coupe du monde. Et Amine Harit n’y est pas pour rien. Comme l’ont confié certaines sources proches du jour et du club à Foot Mercato , Harit aurait bien œuvré dans le recrutement d’Azzedine Ounahi. Le nouveau milieu de l’OM l’avait d’ailleurs expliqué lors de sa présentation.

«Il m'a dit direct il faut que tu viennes à l'OM !»