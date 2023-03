«La hype n’a pas duré», un gros coup de l’OM vire au flop

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté jusqu'à la fin de la saison par Arsenal, Nuno Tavares avait réalisé des débuts canons sous le maillot de l'OM avant de rentrer dans le rang et de baisser de régime. Journaliste portugais, Alexandre Ribeiro s'est prononcé sur les prestations du latéral depuis le début de saison et a noté quelques sérieuses lacunes.

A la recherche d'un latéral gauche pour combler le vide laissé par Pol Lirola, l'OM a, finalement, obtenu le prêt de Nuno Tavares jusqu'à la fin de la saison. Le joueur, qui appartient à Arsenal, avait débuté son aventure marseillaise de la meilleure des manières en inscrivant un premier but. Mais depuis, l'ancien du Benfica stagne, voire régresse, notamment en ce qui concerne les tâches défensives. Journaliste pour Trivela.fr, Alexandre Ribeiro a commenté la saison de Nuno Tavares. Et selon lui, le joueur de 23 ans stagne.

«Ça peut conditionner beaucoup de choses» : L’OM sous pression pour sa star https://t.co/Q4anwuVSbX pic.twitter.com/7LDvUVbQEB — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

« Il a d'énormes lacunes qu'il n'a pas corrigées »

« On sait depuis le début qu'il est surtout un piston dans un système à trois centraux, car il n'a pas la rigueur pour être un véritable latéral. Mais on connait aussi ses grosses qualités physiques dans son couloir et sa capacité à avoir les deux pieds, ce qui n'est pas rien. En gros, un joueur à deux visages, avec d'énormes qualités et d'énormes lacunes qu'il n'a pas corrigées depuis le début de sa carrière » a confié le journaliste dans un entretien accordé au Phocéen. Des erreurs, observées dès le début de sa carrière au Benfica.

« Il pouvait pénaliser son équipe par ses erreurs bêtes »