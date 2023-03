«C’est énervant» : Ce joueur de l’OM le fait dégoupiller

Thibault Morlain

Arrivé d’Arsenal en début de saison dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, Nuno Tavares réalise des performances en dents de scie avec l’OM. Après un excellent début de saison, le Portugais déçoit en ce moment. Et ce qu’il montre énerve au plus haut point les observateurs. C’est le cas d’Eric Di Meco, qui a critiqué Tavares.

Parmi les nombreuses recrues de l’OM arrivées en début de saison, Nuno Tavares a été prêté par Arsenal. Piston gauche dans le schéma d’Igor Tudor, le Portugais apporte beaucoup sur le plan offensif, mais pour ce qui est de la défense, cela laisse à désirer. D’ailleurs, les critiques se font de plus en plus nombreuses à l’encontre de Nuno Tavares. Et sur le plateau de BFM Marseille , Eric Di Meco a critiqué le niveau du joueur de l’OM.

« Ce n'est même plus de la frustration »

« Nuno Tavares, quand il finit le match, qu'il est dans le vestiaire, qu'il y a Alexis Sanchez à côté de lui et qu'il se regarde dans le miroir, il ne vrille pas le miroir ? Il ne se rend pas compte qu'il a un exemple de ce qu'il faut faire sur le terrain ? Quand le Portugais perd le ballon, il s'arrête. Il a été frustrant pendant une partie de la saison, mais là, ce n'est même plus de la frustration. Quand tu vois le Chilien et d'autres, faire autant d'effort avec la carrière qu'ils ont, toi tu t'arrêtes quand tu perds le ballon et tu vas au marquage en retard ? C'est énervant », a lâché l’ancien de l’OM sur Nuno Tavares.

« Il a fait 0 progrès »