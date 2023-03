Guerre en Ukraine : Le magnifique geste de l’OM

Arnaud De Kanel

Depuis plus d'un an maintenant, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Eloigné du conflit physiquement, Ruslan Malinovskyi continue tout de même à penser à son pays. L'une des trois recrues hivernales de l'OM a d'ailleurs offert un beau cadeau à des réfugiés ukrainiens dimanche en marge de la rencontre face au Stade de Reims.

Loin des terrains, le monde entier s'émeut devant le triste combat que se livrent la Russie et l'Ukraine depuis plus d'un an. Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Ruslan Malinovskyi affiche fièrement ses couleurs et avait même rendu visite aux réfugiés ukrainiens présents dans la région marseillaise. Il a de nouveau réalisé un beau geste ce dimanche.

Malinovskyi à la rencontre de ses compatriotes

Ruslan Malinovskyi n'oublie pas d'où il vient, la preuve en est. Comme le rapporte La Provence , l'attaquant de l'OM a été sollicité par l'association Parrain Ukraine Reims pour rencontrer huit jeunes réfugiés. Une invitation à laquelle l'Ukrainien a répondu favorablement. Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre face à Reims, les jeunes ukrainiens se sont rendus à l'hôtel où logeait l'OM afin d'y rencontrer leur idole.

Le beau geste de Malinovskyi et de l'OM

Ses jeunes compatriotes ne sont pas repartis les mains vides puisque l'OM et Ruslan Malinovskyi ont offert à chacun d'entre eux un maillot floqué du numéro et du nom de l'attaquant ukrainien. De quoi leur redonner un peu de baume au coeur.