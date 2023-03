«Un robot», il fait halluciner à l’OM

Arnaud De Kanel

Comme face au PSG en Coupe de France, Igor Tudor avait décidé d'aligner Valentin Rongier en défense centrale pour pallier à la suspension de Leonardo Balerdi et à la blessure de Sead Kolasinac. Un pari risqué mais encore payant puisque le capitaine de l'OM a rayonné. Le géant croate est comblé.

Utilisé en tant que latéral droit sous Jorge Sampaoli puis de retour au milieu de terrain avec Igor Tudor, Valentin Rongier a démontré face au PSG et contre Reims qu'il pouvait également jouer dans l'axe de la défense marseillaise. Le capitaine de l'OM a livré une prestation plus que solide et son intelligence de jeu a rendu de bons services à Igor Tudor, privé de Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac. Il s'est extasié devant son homme à tout faire.

«C'est comme un robot»

« Rongier est incroyable. C'est un mélange de Suisse et d'Allemand qu'on a mis en France. Il anticipe, il est fantastique. C'est comme un robot », a tout d'abord lâché Igor Tudor au sujet de Valentin Rongier sur Prime Vidéo , avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

Tudor vante la «qualité» de Rongier