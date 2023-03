«Ce n’est plus un joueur de très haut niveau», il balance sur la star de l’OM

Arnaud De Kanel

Ce lundi matin, les acteurs et les observateurs du football sont dithyrambiques au sujet d'Alexis Sanchez, auteur d'un splendide doublé avec l'OM à Reims. Bien que l'attaquant chilien fasse l'unanimité, il est encore loin du niveau qu'il a tutoyé à ses plus belles heures selon Stéphane Guy.

L'OM s'en est remis à sa star Alexis Sanchez dimanche soir pour faire tomber l'invincible Stade de Reims de Will Still. L'attaquant est couvert d'éloges suite à cette prestation remarquable, ce que comprend mais ne partage pas Stéphane Guy qui estime qu'il est très loin de son niveau du passé.

«Ce n’est plus un joueur de très haut niveau»

Présent dans l'After Foot sur RMC pour débattre autour de la victoire de l'OM, la huitième de suite à l'extérieur, Stéphane Guy est l'un des rares à ne pas s'être agenouillé devant Alexis Sanchez. Spécialiste du football anglais lorsqu'il travaillait pour Canal+ , le journaliste suivait de près les performances de l'attaquant chilien et il constate une nette baisse de son niveau. « En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau on l’a vu en Ligue des champions on l’a vu contre le PSG », a-t-il déclaré. Pour autant, il reconnait que l'OM a eu le nez creux en le recrutant.

«C’est une bonne pioche»