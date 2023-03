Une star fixe ses conditions pour signer avec l’OM

La rédaction

À l’OM depuis août dernier, Alexis Sanchez semble s’épanouir dans la cité phocéenne. L’attaquant chilien pourrait poursuivre son aventure à Marseille la saison prochaine à partir du moment où certaines conditions contractuelles et morales seront remplies entre le joueur et le club. Et celles-ci semblent d'ores et déjà identifiés en vue de la fin de saison.

Quelques jours après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan l’été dernier, Alexis Sanchez s’est engagé à l’Olympique de Marseille en espérant retrouver du temps de jeu. C’est chose faite puisque l’attaquant a marqué 16 buts en 34 matchs. Le Chilien avait signé un contrat d’un an à l’OM, avec une année supplémentaire en option en cas de qualification pour la Ligue des champions. Autant dire que c’est bien parti puisque le club est deuxième de Ligue 1 après 28 journées.

L’idylle entre Sanchez et l’OM devrait se poursuivre

Dans l’émission Rothen s’enflamme , le journaliste Florent Germain a révélé les conditions fixées concernant l’avenir d’Alexis Sanchez à l’OM : « À priori, c’est un contrat de deux ans car en France, on n’a pas le droit de faire des contrats inférieurs, mais d’un commun accord, la deuxième année ne se fera que si les deux parties sont ok pour poursuivre l’aventure. Donc ça dépendra grandement de la Ligue des champions, ça dépendra aussi des ambitions de l’OM et du recrutement, peut-être des garanties qu’aimerait avoir un joueur comme Alexis Sanchez. Ça dépendra évidemment du feeling qu’il a avec le club, mais là dessus on n’est pas trop inquiet car les retours qu’on a ces derniers jours, c’est qu’il se sent très bien à Marseille et à l’OM, il a retrouvé le goût de jouer, le plaisir d’évoluer dans un stade comme le Vélodrome, donc là dessus il n’y a pas de soucis, mais aussi de son utilisation. Il y aura un vrai débat sur le fond et son utilisation sur le terrain » .

Sanchez se sent seul