Le PSG veut tout changer, un grand nom bientôt disponible ?

Dans le cadre de la trêve internationale, Tottenham pourrait remercier Antonio Conte qui s’est totalement lâché en conférence de presse. Une bonne nouvelle donc pour le PSG qui aurait une option en plus pour la succession de Christophe Galtier.

Antonio Conte pourrait ne pas rester un long moment l’entraîneur de Tottenham. Et non pas en raison de sa situation contractuelle chez les Spurs , son bail expirant au mois de juin, mais plutôt à cause de son discours fortement accusateur tenu en conférence de presse samedi dernier après le match nul concédé par son équipe face à Southampton (3-3).

Antonio Conte a tout lâché après le dernier coup d’arrêt des Spurs

Au cours de son point presse, Conte a pété les plombs en prenant à partie ses dirigeants et surtout ses joueurs. « Le problème, c'est que nous avons montré que nous n'étions pas une équipe. Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s'entraider, qui ne jouent pas avec cœur. Les joueurs n'ont pas montré assez d'esprit, ils ne jouent pas pour l'insigne ou pour les fans, c'est la même chose chaque saison, quel que soit le manager. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C'est facile comme ça. L'histoire de Tottenham, c'est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné ».

Conte bientôt viré, un boulevard pour le PSG ?