En pleine révolution, le PSG reçoit un précieux coup de pouce

Le PSG risque de prendre un nouveau tournant dans son projet sportif dans lequel Christophe Galtier ne devrait pas faire partie. Antonio Conte plairait aux dirigeants parisiens. Et au vu de son coup de sang en conférence de presse, l’Italien pourrait être remercié pendant la trêve internationale.

« Je ne me projette passur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat ». Après la septième défaite concédée par le PSG en 2023 dimanche au Parc des princes face au Stade Rennais (2-0), Christophe Galtier faisait passer le message suivant, presque fataliste concernant la suite des opérations pour lui. En coulisse, il se pourrait que les jours de l’entraîneur soient comptés.

En colère, Conte a vu rouge en conférence de presse

Et pour éventuellement le remplacer, le PSG pourrait se laisser tenter par Antonio Conte, un entraîneur qui coche pas mal de cases des critères recherchés par le comité de direction du Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’a souligné le 10 mars dernier. Remonté samedi après le nul concédé face à Southampton (3-3), Antonio Conte s’est lâché en conférence de presse en tirant sur son vestiaire et sur l’institution londonienne.

Antonio Conte bientôt remercié par Tottenham