Un joueur de Deschamps quitte l’OM, il raconte son calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Appelé par Didier Deschamps pour intégrer l'équipe de France, Brice Samba revient de loin. Formé au Havre comme un certain Steve Mandanda, il avait pris la décision de suivre les pas de son aîné en rejoignant l'OM. Mais son aventure marseillaise avait tourné au fiasco. Aujourd'hui au RC Lens, le portier est revenu sur son passage.

Formé au Havre, Brice Samba prenait la décision de rejoindre l'OM, en 2013, pour devenir la doublure de Steve Mandanda. Mais son passage a vite tourné au désastre. Peu à l'aise sous le maillot marseillais, le portier avait perdu sa place et avait été poussé vers la sortie par ses dirigeants. Prêté à Nancy lors de la saison 2015/2016, Brice Samba quittait l'OM un an plus tard. Dans un entretien accordé à L'Equipe , le gardien de 28 ans est revenu sur son passage à Marseille.





Brice Samba revient sur son passage à l'OM

« Je n’avais rien dans le foot, et quand l’OM vient te chercher et te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda… C’était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM. Cette pression-là m’a beaucoup servi. Pour rien au monde, je ne changerais quelque chose à ma carrière et à mon passage à l’OM » a déclaré le portier, aujourd'hui au RC Lens.

« Je n’étais pas prêt tout simplement »

Avec le recul, Samba estime que son transfert à l'OM était prématuré. « Les gens doivent se rendre compte de la manière dont on vit et du contexte que je vis : pendant dix ans, au centre, tu es assisté, t’arrives et là, à 18-19 ans, tu découvres tout : comment te faire la cuisine tout seul, faire ton ménage, tu gagnes beaucoup d’argent. Tu te découvres (…) J’ai fait mes erreurs là-bas. Je n’étais pas prêt tout simplement. Le tout c’est de rebondir » a-t-il avoué.

« Quand je sors de l’OM, il n’y a plus grand monde »