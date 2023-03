PSG : Son avenir est menacé, un gros message tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a concédé une nouvelle défaite ce dimanche face au Stade Rennais, la situation de Christophe Galtier pose question. Même si l’entraîneur du club de la capitale assure qu’il n’y pense pas, son avenir est forcément au cœur des débats. Galtier peut cependant compter sur le soutien de Bruno Genesio, le coach rennais.

Battu au Parc des Princes par le Stade Rennais ce dimanche, le PSG est retombé dans ses travers. Une défaite qui fait mal pour Christophe Galtier qui va forcément se sentir sur un siège éjectable pendant cette trêve internationale.

Galtier ne pense pas à son avenir

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant », expliquait pourtant l’entraîneur du PSG après le revers concédé face au Stade Rennais.

