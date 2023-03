Le PSG vend la mèche pour l’avenir de Messi

Arnaud De Kanel

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin, Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision pour son avenir. Alors qu’un départ en MLS et en retour au Barça sont évoqués, l’Argentin pourrait continuer l’aventure à Paris selon les dires de Christophe Galtier, qui assure que La Pulga se sent bien dans le vestiaire et qui ne voit pas pourquoi il devrait quitter le club.

Critiqué après l'élimination du PSG en Ligue des champions, Lionel Messi se retrouve dans une situation toujours aussi floue. Le vainqueur de la dernière Coupe du monde sera en fin de contrat à la fin de la saison et il n'a encore rien décidé même si les rumeurs courent. Un retour au Barça, un départ à l'Inter Miami ou bien une prolongation avec PSG, tout ça dépendra des deux parties selon Christophe Galtier.

«C'est la volonté des uns et des autres»

En conférence de presse vendredi, Christophe Galtier a évoqué l'avenir de Lionel Messi, reconnaissant des discussions entre La Pulga et les dirigeants parisiens. « Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit : c'est la volonté des uns et des autres », confiait l'entraineur du PSG. Christophe Galtier garde confiance même s'il ne sait pas de quoi l'avenir est fait.

«Il est bien trop tôt pour savoir ce qu'il va se passer»