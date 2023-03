Mercato : Le PSG se fait recaler par un énorme crack

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en feu avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons reste dans les radars du PSG qui souhaiterait le rapatrier l’été prochain. Mais de son côté, le jeune attaquant néerlandais semble avoir d’autres projets d’avenir et n’envisage vraisemblablement pas de retenter sa chance avec la tunique du PSG.

En février dernier, au micro de NOS Sport, Xavi Simons (19 ans) avait semé le trouble quant à son avenir et un éventuel retour au PSG la saison prochaine : « La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est vraiment une métropole, a lancé l'homme de 19 ans. Cela me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme », avait lâché le jeune attaquant néerlandais, qui cartonne sous le maillot du PSV Eindhoven depuis son départ du PSG l’été dernier où il n’était qu’une simple solution de remplacement.

La fameuse clause de Simons

Auteur de 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Xavi Simons est l’une des grandes sensations de la saison dans sa catégorie d’âge, et cette montée en puissance donne des idées au PSG. Le club de la capitale dispose en effet d’une clause lui permettant de pouvoir éventuellement faire revenir son ancien crack au Parc des Princes l’été prochain, mais le PSV Eindhoven ne l’entend pas de cette oreille : « Nous allons nous engager avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose. [...] J'ai eu une première discussion avec son agent et nous allons bientôt nous asseoir tranquillement avec lui et son frère pour en discuter » a récemment annoncé le directeur sportif du club hollandais, Marcel Brands.

Le PSG n’est pas dans ses plans

Et qu’en est-il dans l’esprit du principal intéressé ? Xavi Simons envisage-t-il vraiment un retour au PSG après avoir prouvé sa valeur au plus haut niveau dans le peau d’un titulaire avec le PSV Eindhoven ' L’EQUIPE dégage une tendance claire dans ce dossier et assure qu’il serait plus tenté par une autre destination que par la perspective d’un retour au PSG l’été prochain. En clair, Xavi Simons pourrait effectivement être transféré, mais sa priorité n’ira pas à son ancien club.