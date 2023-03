Une demande à la Mbappé pour Messi ? Il dévoile la vérité

La rédaction

Annoncé à Barcelone, en MLS ou en Arabie saoudite, Lionel Messi laisse planer le doute quant à son avenir. Si le Paris Saint-Germain souhaite prolonger sa star, rien n’est encore fait puisque aucun accord total n’a encore été trouvé entre les deux parties. Et voilà que Fabrizio Romano a apporté certaines réponses, notamment concernant le salaire de Messi, qui voudrait être à la hauteur de Kylian Mbappé.

En fin de contrat en juin prochain au PSG, Lionel Messi hésiterait à continuer l’aventure dans la capitale française. Après deux ans passés dans la Ville Lumière et 29 buts en 65 matchs joués, le champion du monde argentin pourrait s’envoler pour une nouvelle destination. Un retour au FC Barcelone n’est pas à exclure mais Al-Hilal (Arabie saoudite) et l’Inter Miami (États-Unis) font aussi le forcing pour enrôler la Pulga .

Messi au PSG, un problème d’argent ?

Sur sa chaîne Youtube, le journaliste italien Fabrizio Romano a apporté des précisions concernant les discussions entre le PSG et le clan Messi. Selon certaines informations, l'Argentin réclamerait un contrat à la hauteur de celui de Kylian Mbappé, aujourd'hui le joueur le mieux payé du club. Le journaliste a alors expliqué : « Ces derniers jours, j’ai vu plusieurs informations sur Messi qui vise le même salaire que Mbappé. De ce que je comprends, actuellement, le réel problème entre Messi et le PSG n’est pas à propos de l’argent. Aussi parce que le PSG a déjà fait une proposition à Messi, a poursuivi le journaliste. En décembre, il y avait quasiment un accord verbal. Mais actuellement, il n’y a toujours aucun accord total, mais ce n’est pas à cause de l’argent ».

