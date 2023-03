Après avoir coulé, le PSG balance une excuse lunaire

La rédaction

Après la gifle reçue en Ligue des Champions (élimination en huitièmes de finale face au Bayern Munich, 3-0 sur les deux matchs), le PSG était censé rebondir en finissant le travail en championnat. Si les Parisiens gardent leur première place au classement, ils ont été défaits ce dimanche face à Rennes (0-2) au Parc des Princes. L’occasion pour Christophe Galtier de réagir de manière surprenante à cette 7ème défaite de la saison.

Une fois de plus, le PSG a déçu. Ce dimanche, ce sont des Parisiens sans solution qui se sont inclinés face au Stade Rennais. Si le club de la capitale avait déjà connu quelques désillusions en championnat cette saison, cette défaite face à Rennes est en revanche la première de la saison au Parc des Princes. Si les supporters parisiens eux, ont répondu présent tout au long de la rencontre, la prestation de certains cadres de l’effectif a été désastreuse. Alors que la gestion de certaines vedettes est pointée du doigt à Paris, les déclarations d’après-match de Christophe Galtier ne devraient pas arranger la situation, lui qui a plus d'une fois eu des mots durs avec les jeunes joueurs.

« Des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement »

Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a défendu l'état d'esprit de ses joueurs, soulignant une fois encore le nombre important de jeunes dans le groupe : « Si, mes joueurs ont tout donné. Ils ont donné ce qu’ils avaient, à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique, par rapport au match. Vous avez la sensation que les joueurs n’ont peut-être pas tout donné. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. On savait qu’on allait avoir un match difficile. Les organismes sont quand même très fatigués. Sur l’entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques, on avait une équipe inexpérimentée avec pas beaucoup d’automatismes. Malgré cela, nous nous sommes créé de belles situations en première période. Est-ce que c’est suffisant ? C’est à vous de juger » .

