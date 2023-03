Mercato : Le PSG attend un grand nom, il craque totalement

Thomas Bourseau

Lors de sa dernière conférence de presse, Antonio Conte a ouvertement craché sur la gestion de Tottenham et l’absence de culture de la gagne chez les Spurs. Son départ se préciserait et le PSG aurait un coup à jouer.

Antonio Conte est en poste à Tottenham depuis novembre 2021. Nommé coach des Spurs afin de redorer le blason du club londonien et d’enfin lui offrir un trophée, Conte s’est heurté aux limites d’effectif de Tottenham et a totalement perdu les pédales après le match nul concédé sur la pelouse de Southampton samedi (3-3).

«Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné»

En conférence de presse, Antonio Conte a pété les plombs en réglant ses comptes avec son vestiaire et ses dirigeants. « Le problème, c'est que nous avons montré que nous n'étions pas une équipe. Nous sommes 11 joueurs. Je vois des joueurs égoïstes. Je vois des joueurs qui ne veulent pas s'entraider, qui ne jouent pas avec cœur. Les joueurs n'ont pas montré assez d'esprit, ils ne jouent pas pour l'insigne ou pour les fans, c'est la même chose chaque saison, quel que soit le manager. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C'est facile comme ça. L'histoire de Tottenham, c'est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné ».

Le PSG se prend un énorme stop sur le mercato https://t.co/bkoYwnSDdW pic.twitter.com/2p5DlaIuWH — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Conte proche d’un départ de Tottenham, le PSG intéressé ?