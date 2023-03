Sauveur du PSG, Zidane à l’origine d’une révolution ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la défaite contre Rennes (0-2) dimanche, Christophe Galtier est un peu plus menacé, alors que Zinedine Zidane, la grande priorité du Qatar avant l’arrivée de l’entraîneur français au PSG, est toujours libre de tout contrat. Alors qu’il apparaît aux yeux de beaucoup comme l’homme idéal pour prendre les rênes du club de la capitale, l’ancien technicien du Real Madrid peut-il être à l’origine d’une révolution à Paris ?

Déjà menacé après le début d’année plus que contrasté du PSG, Christophe Galtier est encore davantage sous-pression après la défaite de son équipe ce dimanche contre le Stade Rennais (0-2). Plus que le résultat, et cette 7e défaite de l’année, c’est la manière et le visage affiché par les joueurs qui peuvent susciter de l’inquiétude. Comme chaque année dans la capitale après une élimination en Ligue des champions, le débat est lancé sur l’avenir de l’entraîneur en place, et Christophe Galtier n’y échappe pas.

Menacé par Zidane, l’entraîneur du PSG se lâche sur son avenir https://t.co/tWfSqrSRIS pic.twitter.com/FJRo3ICDIE — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Zidane, la priorité ultime

Il faut dire que plusieurs prétendants de taille sont à la disposition du PSG en cas de départ de Christophe Galtier. Si le nom de Thomas Tuchel a notamment été évoqué ces dernières semaines, celui de Zinedine Zidane apparaît comme la priorité du Qatar, l’ancien meneur de jeu étant toujours libre de tout contrat après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. L’enfant de la Castellane apparaît aux yeux de beaucoup comme l’unique technicien capable d’obtenir la confiance des propriétaires parisiens et de répondre à leurs exigences, tout en gérant un vestiaire de stars comme il a su le faire au Real Madrid. Néanmoins, le doute est permis sur ses chances de réussir dans un club aussi atypique que le PSG, où aucun entraîneur passé sur le banc depuis 2011 n’est parvenu à s’imposer sur la durée.

Quel est le responsable des échecs répétés du PSG ?

Carlo Ancelotti, Unai Emery ou encore Thomas Tuchel se sont tous cassés les dents face au projet QSI sur la durée. Zinedine Zidane parviendrait-il alors à réussir là où ses prédécesseurs auraient échoué, et ce avec une énorme pression sur les épaules ? Si Christophe Galtier n’est pas exempt de tout reproche cette saison, Luis Campos est également pointé du doigt pour ses deux premiers mercatos réalisés à la tête du PSG. Malgré sa puissance financière, le Qatar suscite aussi de nombreuses critiques de la part de nombreux supporters et observateurs du club de la capitale, reprochant aux propriétaires parisiens leur volonté de miser sur l’aspect marketing avant le sportif. En témoigne notamment leur volonté de renouveler le bail de Lionel Messi comme vous l’a indiqué le10sport.com, alors que les prestations et le salaire de l’Argentin semblent incompatibles avec le projet sportif attendu.



Alors selon vous, Zinedine Zidane peut-il être à l’origine d’une révolution et apparaître comme le sauveur du PSG ? À vos votes !