Le PSG coule, le vestiaire vide son sac

La rédaction

Après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-0 sur l’ensemble des rencontres), le PSG vise désormais un onzième titre de champion de France. Si l’avance des Parisiens sur ses poursuivants n’est pas négligeable, les ambitions du club de la capitale ont pris du plomb dans l’aile avec la défaite face à Rennes ce dimanche (0-2). L’occasion pour Gianluigi Donnarumma de s’exprimer sur la suite de la saison du PSG.

Lors de la défaite face à Rennes ce dimanche (0-2), le PSG a retrouvé ses vieux démons. Pour cette première défaite à domicile de la saison, les Parisiens ont été à l’image de leur saison, décevants et peu inspirés. Certains cadres de l’équipe le savent : il faudra un second souffle après la trêve internationale pour aller chercher le titre.

« L’équipe donne son cœur et son âme », affirme Donnarumma après la défaite

Après la rencontre face à Rennes, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur la situation du PSG, défendant l'état d'esprit du vestiaire dans des propos rapportés par l’Équipe : « Tous les entraînements sont de grande intensité, on travaille au maximum pour le reproduire en match. Sur certaines situations de jeu, cela peut être compliqué, on doit s'améliorer là-dessus. L'équipe donne tout, elle met son cœur, son âme » .



Après avoir coulé, le PSG balance une excuse lunaire https://t.co/jbZNPT8nWd pic.twitter.com/uYVLM0NFxx — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« Le championnat n’est pas terminé », Donnarumma monte au créneau pour un PSG décevant