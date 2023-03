PSG : Un sale coup espéré contre Messi, l'appel est lancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré des statistiques plus qu’honorables, Lionel Messi est loin de faire l’unanimité auprès des supporters du PSG. Si une partie veut le voir prolonger du fait de son statut, d’autres espèrent au contraire qu’il partira à l’issue de son engagement et pourraient le siffler d’ici à la fin de saison pour lui faire passer le message. Un traitement qui ne choque pas Juninho et Daniel Riolo, ce dernier espérant même que le Parc des Princes se fera entendre dès ce dimanche contre Rennes.

Alors qu’il affiche un bilan mitigé avec le PSG depuis son arrivée dans la capitale, Lionel Messi n’échappe pas aux critiques, mais également aux sifflets. La saison dernière, le public du Parc des Princes n’avait pas hésité à prendre en grippe l’international argentin lors d’un match face à Bordeaux après l’élimination face au Real Madrid. Une situation qui avait alors fait parler et qui pourrait se reproduire après la nouvelle désillusion européenne contre le Bayern Munich. Si le Qatar souhaite encore renouveler le bail du septuple Ballon d’Or, de nombreux supporters espèrent au contraire le voir plier bagage à la fin de son engagement, et les rumeurs autour de son départ soudain de l’entraînement mardi n’ont rien arrangé.

« Même si c’est Messi, c’est normal de le siffler, même s’il y a 35 buts cette saison »

Lionel Messi pourrait donc encore recevoir un traitement spécial au Parc des Princes, et ce dès ce dimanche lors de la réception du Stade Rennais. Ce que comprend Juninho. « Dans la tête des supporters, le dernier match qui reste est celui du Bayern. Ça ne me choquerait pas du tout , confiait l’ancienne gloire de l’OL concernant d’éventuels sifflets contre Messi, au micro de RMC . Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu’on aime énormément. À la fin, c’est pour les supporters qu’on le fait. Même si c’est Messi, c’est normal de le siffler, même s’il y a 35 buts cette saison. En Ligue 1, ils dominent leurs adversaires. Ce qui m’a choqué, c’est le manque d’agressivité. Les supporters ont tous les droits . »

« Écouter Juninho et espérer »