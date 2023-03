PSG : Loin des terrains, Mbappé enchaine les râteaux

La rédaction

Dernièrement, plusieurs femmes ont affirmé avoir recalé Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Le champion du monde français n’aurait donc pas la même réussite avec les femmes que sur un terrain de football. En plus de l’influenceuse Adixia, l’attaquant du PSG a laissé plusieurs personnalités publiques indifférentes après avoir fait des avances.

Lors d’un entretien avec Jordan Deluxe, l’ancien compagnon d’Adixia, Simon Castaldi, affirmait l’année dernière que sa petite amie avait été approchée par Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. « Il y a des DM (messages) de footeux. Je ne peux pas dire les noms mais il y a des grosses stars du foot, des champions du monde français. Il y a deux joueurs du PSG (Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ?), de gros joueurs en plus » , confiait le fils de Benjamin Castaldi.

« Je m’en branle complet »

Une information qu’a confirmée la principale intéressée ce samedi, sur un live tiktok avec Vivian, ancien candidat de Secret Story. « Kylian Mbappé ? Tu sais qu'il m'a DM ? La vie de ma mère, il m'a DM, a lâché Adixia. Je suis du genre à ne pas mentir. Il y a des gens qui disent que je mens, mais non, je ne mens pas, il m'a vraiment DM. Je n'aime pas les joueurs de foot, alors je m'en branle complet » a confié la candidate de TV réalité. D’après les propos rapportés par Pure Break , la femme de 30 ans n’aurait jamais répondu à la star du PSG.

Mbappé a essayé avec une autre tête de la télé-réalité

Ce n’est pas la première fois qu’une candidate de TV réalité confie avoir été approchée par Kylian Mbappé. Le 13 février dernier, Melty rapportait que le champion du monde avait abordé Laura Marra lors d’une soirée. Cette dernière aurait mis un stop à l’attaquant français qui lui aurait demandé son numéro de téléphone : « Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus » a avoué Laura Marra. Un refus qui viendrait du fait que Kylian Mbappé n’est pas à son goût puisque l’influenceuse de 27 ans a affirmé que le jeune homme ne lui plaisait pas « Bon, c’est Kylian Mbappé, mais physiquement il est pas… Il est pas archi beau quoi ! » .

