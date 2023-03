Mercato : Il veut jouer avec Mbappé, un énorme indice pour le PSG

Axel Cornic

Révélation au sein du TFC, Manu Koné a franchi un véritable palier avec son arrivée au Borussia Mönchengladbach et pourrait bien en franchir un autre, puisqu'énormément de clubs s’intéressent à lui. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui semble vouloir s’appuyer sur une grosse colonie française pour la suite de son projet et pour relancer un projet à l’arrêt après le récent échec face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Certains clubs de Ligue 1 auraient bien aimé sauter sur l’occasion, mais Manu Koné a préféré s’expatrier pour réussir. En Allemagne, le milieu de terrain est devenu peu à peu une véritable attraction au Borussia Mönchengladbach et certains en France pensent que le moment est venu de l’attirer de nouveau au pays.

C’est confirmé, un ancien du PSG menace le retour de Zidane https://t.co/14GIcIw6uY pic.twitter.com/1oM99ycaMm — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« C’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup »

Récemment interrogé sur son avenir, le joueur de 21 ans a lâché un message clair au PSG... et surtout à Kylian Mbappé. « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant » a expliqué Manu Koné. « Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach ».

La nostalgie de la France ?