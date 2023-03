PSG : Il rêve de jouer avec Mbappé, son mercato s’affole

Pierrick Levallet

Dans l'optique de se renforcer pour la saison prochaine, le PSG prépare déjà son mercato estival. Le10Sport.com a confirmé que Luis Campos suivait avec attention le profil de Manu Koné. Toutefois, la formation parisienne ne serait pas seule sur le joueur de 21 ans. La Premier League en pincerait également pour le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach.

Pas vraiment satisfait de son mercato de l’été dernier, Luis Campos anticiperait déjà son recrutement pour la prochaine fenêtre des transferts. Le10Sport.com est d’ailleurs en mesure de confirmer que le conseiller football du PSG a placé le nom de Manu Koné sur sa liste. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Mönchengladbach, le joueur de 21 ans ne serait pas contre évoluer un jour avec Kylian Mbappé.

Le PSG cible Manu Koné, fan de Mbappé

« Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant (...) Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach » a-t-il confié dans un récent entretien pour BILD .

La Premier League est à l’affût