Mbappé réclame du changement, le PSG reçoit une première réponse

Après l’énième désillusion en Ligue des Champions, Kylian Mbappé met la pression sur le Paris Saint-Germain pour voir une véritable équipe se monter lors du prochain mercato estival. Cela pourrait notamment concerner l’attaque avec la dissolution de la MNM et l’arrivée d’une nouvelle star en attaque, qui pourrait bien être Rafael Leão.

Parti de la Ligue 1 en 2019, Rafael Leão pourrait y faire son retour par la grande porte. Tout récemment, Il Corriere dello Sport a en effet relancé la piste PSG pour l’ancien du LOSC, qui pourrait ainsi devenir l’un des nouveaux compères de Kylian Mbappé en attaque.

PSG : Le Qatar a joué avec le feu pour Lionel Messi https://t.co/WYR5wvlglm pic.twitter.com/82G9uo5rws — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Rafael Leão, l’un des nouveaux visages du PSG ?

D’après les informations du quotidien italien, Rafael Leão serait un joueur très apprécié par Luis Campos, qui le connait bien pour l’avoir recruté en 2018 au LOSC. Il souhaiterait désormais le retrouver au PSG, mais il faudra y mettre le prix puisque sa clause de départ est fixée à 150M€.

Un salaire d’au moins 7,5M€ net par an