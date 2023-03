Le PSG se lance dans un dossier à 180M€, la bataille s’annonce féroce

Hugo Chirossel

Impressionnant depuis qu’il est arrivé à Naples l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia affole déjà le marché des transferts. Recruté contre seulement 10M€ lors du dernier mercato estival, les Azzurri pourraient être ouverts à un transfert à hauteur de 180M€. Un profil qui intéresserait le PSG, mais deux cadors européens seraient également sur le coup.

Si Naples est actuellement premier de Serie A, avec 18 points d’avance sur le second, et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où il sera opposé à l’AC Milan, c’est en grande partie grâce à Khvicha Kvaratskhelia. Auteur de 13 buts et 15 passes toutes compétitions confondues, le Géorgien de 22 ans est une des révélations de cette saison.

Le PSG suit Kvaratskhelia

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, Naples risque d’avoir du mal à le retenir l’été prochain. Selon Irati Prat, journaliste pour Marca , si un club formule une offre à hauteur de 180M€, les Azzurri ne pourront pas refuser. « Si une offre arrive pour 100-120, étant beaucoup plus que ce qu’ils ont payé, je ne pense pas qu’ils le vendront », a-t-il ajouté.

Manchester City et le Real Madrid également intéressés

Alors du mouvement est attendu au PSG après l’échec en Ligue des champions, Ekrem Konur indique le club de la capitale serait intéressé par un transfert de Khvicha Kvaratskhelia l’été prochain. Toutefois, la concurrence risque d’être rude, puisque Manchester City et le Real Madrid seraient également sur le coup.