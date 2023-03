Avec ce transfert, l'OM va faire un joli cadeau à un club de L1

Hugo Chirossel

Lors du mercato hivernal, l’OM a réussi à s’attacher les services d’une des sensations de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi. Un joueur que les Marseillais suivaient depuis longtemps, mais ce dossier s’est compliqué après les performances de l’international marocain au Qatar. Les Olympiens ont finalement bouclé son transfert contre la somme de 10M€ bonus compris, avec un beau pourcentage à la revente pour Angers.

Comme souvent avec Pablo Longoria, l’OM a été très actif lors du mercato hivernal. Trois joueurs sont venus renforcer l’effectif d’Igor Tudor en janvier, Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi. En ce qui concerne le dernier nommé, il était dans le viseur des dirigeants marseillais depuis un certain temps. S’il a finalement rejoint la cité phocéenne, ses performances avec le Maroc lors de la Coupe du monde auraient pu tout gâcher.

«Il était devenu inatteignable»

« Pour être honnête, on a commencé à parler à Ounahi avant la Coupe du monde. Le Mondial est arrivé et ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment il était devenu inatteignable. Donc on s’est dit : ‘Ok, prenons le risque et attendons un peu. S’il part, il part et on le loupera mais on ne fera pas d’offres folles qu’on ne peut pas se permettre’. Après un petit moment, le mercato avance donc on s’est concerté et on s’est dit que c’était le moment d’y aller. Et honnêtement, je pense que c’est un très bon transfert pour nous », avait confié Javier Ribalta au sujet du transfert d’Azzedine Ounahi, dans un entretien accordé à Téléfoot le mois dernier.

30% à la revente pour Angers