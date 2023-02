«Ça a tout tué», l’OM l’a échappé belle sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Révélation de la dernière Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a été transféré à l’OM cet hiver pour un montant avoisinant les 10M€, bonus compris. Interrogé par Téléfoot, Javier Ribalta est revenu sur ce dossier qui a fini par aboutir mais aurait pu prendre un tout autre tournant vu le Mondial réalisé par le milieu marocain.

Cet hiver, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Avec les départs de Gerson et Bamba Dieng ainsi que la grave blessure d’Amine Harit, le club olympien devait se renforcer offensivement. Ruslan Malinovksyi, déjà pisté l’été dernier, s’est engagé en faveur de l’OM et Azzedine Ounahi l’a imité juste avant la clôture du mercato. Le dernier jour de janvier, c’est Vitinha qui a signé pour un montant de 32M€, un record pour l’OM.

L’OM a eu chaud pour Ounahi

Mais pour Azzedine Ounahi, Marseille aurait bien pu se faire avoir. Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, l’ancien milieu du SCO Angers avait beaucoup de courtisans. Ounahi a pris son temps et a fini par choisir l’OM, un destin dont se réjouit Javier Ribalta, le directeur du football marseillais.

«On a commencé à parler à Ounahi avant la Coupe du monde»