Gros malaise avec Messi, le PSG doit prendre une décision radicale

Cette année, le PSG est loin d’avoir réussi sa « révolution » annoncée l’été dernier. En effet, Christophe Galtier n’a pas semblé être en capacité de sévir avec certains cadres du vestiaire, bien que le tacticien n’ait pas été aidé par l’effectif mis en place par Luis Campos. Si aujourd’hui l’avenir de Lionel Messi semble de plus en plus éloigné du club parisien, l’opportunité pour l’entraîneur du PSG, d’asseoir son autorité est bien présente.

L’avenir de Lionel Messi est au centre de l’attention ces derniers jours. En effet, si le joueur se rapproche d’un possible retour au FC Barcelone, la volonté des dirigeants parisiens de prolonger le septuple Ballon d’Or est pourtant toujours bien présente. Mais cette situation délicate pourrait faire des gagnants.

L'avenir de Lionel Messi reste en suspens

S’il n’a toujours pas exclu le fait de prolonger un an avec le PSG, Lionel Messi pourrait également retourner à Barcelone à en croire les informations de FootMercato . Bien que le père et agent du joueur a toujours nié cette possibilité, le retour de l’enfant prodige en Catalogne pourrait faciliter la vie à Christophe Galtier qui pourrait reprendre le contrôle d’un groupe parisien sonné, alors que La Pulga aurait quitté l’entraînement prématurément ce mardi.

Le départ de Messi «est une chance pour le PSG et Galtier»