Le PSG rêve d’un transfert légendaire, un accord relance tout

Alors qu’il se montre impressionnant sous le maillot de Manchester City, Erling Haaland continue de faire parler de lui dans la rubrique mercato. L’existence d’une supposée clause libératoire présente dans son contrat susciterait l’intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG, mais la formation de Premier League apparaît en position de force après la prolongation de Pep Guardiola.

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait prendre le large après cette date, et une cible de choix serait identifiée pour succéder à l’international français. Comme l’a récemment expliqué le quotidien Sport , le PSG surveillerait la situation d’Erling Haaland, l’attaquant norvégien affolant les compteurs avec Manchester City, totalisant 39 buts en 36 apparitions.

La piste Haaland explorée par le PSG et d’autres cadors

Le PSG et les autres clubs intéressés, à l’instar du Real Madrid, misaient ainsi sur l’existence d’une clause libératoire présente dans le bail d’Haaland activable à partir de l’été 2024, estimée à 180M€. Cependant, la récente prolongation de Pep Guardiola relance totalement ce dossier.

Plus aucune clause dans le contrat d’Haaland