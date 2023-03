PSG : Le Qatar a joué avec le feu pour Lionel Messi

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi se joue en ce moment, puisque le contrat de la star argentine se termine dans seulement quelques mois. Selon nos informations le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, mais un accord tarde à arriver et de plus en plus d’indiscrétions laissent penser à des problèmes de gestion... d’un dossier qui semblait pourtant bouclé dès l’automne.

Vainqueur de la Coupe du monde à 35 ans, Lionel Messi semble toujours être au sommet de son art et le PSG aimerait en profiter le plus longtemps. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’une prolongation est en discussion, avec Sergio Ramos qui serait d’ailleurs dans le même cas que Messi.

C’est confirmé, le PSG prépare un transfert à 180M€ https://t.co/1xzMDLwQ9h pic.twitter.com/PjCtzq6neN — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Ça n’avance plus pour la prolongation de Messi

D’après les informations du Parisien , les discussions entre les deux parties seraient actuellement au point mort. Le père de Messi aurait trouvé un accord verbal avec le PSG après la Coupe du monde, mais depuis il n’y a rien eu de concret et avec le temps qui passe le scénario d’un possible départ pourrait se confirmer.

La faute du PSG ?