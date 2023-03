Stupeur au PSG, Messi prépare un sale coup

La rédaction

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi au sein du PSG semble toujours aussi flou. Si le club parisien souhaite toujours prolonger le septuple Ballon d’Or malgré ses prestations décevantes, le joueur lui, semble s’éloigner jour après jour de Paris, privilégiant un retour à Barcelone.

L’histoire entre Lionel Messi et le PSG est-elle destinée à se terminer plus tôt que prévue ? Arrivé libre à l’été 2021 au sein du club de la capitale, l’Argentin avait alors signé un contrat de deux ans. Mais le club parisien a toujours eu l’ambition de le prolonger au moins une année de plus. Pourtant, les prestations du joueur avec le maillot parisien ont été loin de faire l’unanimité d’un point de vue sportif. Mais l’émir du Qatar en a pourtant fait sa priorité, et l’a bien fait savoir à Luis Campos : Lionel Messi doit rester un joueur du PSG.

Des relations de plus en plus compliquées entre Messi et le PSG

Si aujourd’hui, la situation contractuelle de l’Argentin fait trembler l’état-major parisien, ce n’a pas toujours été le cas. En effet, en décembre dernier, le temps était clairement à l’optimisme, alors que les deux parties avaient même trouvé un accord verbal pour une prolongation du joueur. La situation a désormais bien changé alors que Messi privilégie une nouvelle option.

Lionel Messi bientôt de retour à Barcelone ?