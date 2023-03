Messi - PSG : Un clash improbable éclate à Paris, voilà la vérité

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Christophe Galtier ne fait plus l'unanimité au PSG. Même dans le vestiaire, l'entraîneur parisien commencerait à avoir moins de légitimité. D'ailleurs, certaines rumeurs ont fait part d'un clash improbable entre Christophe Galtier et Lionel Messi. Mais Jorge Messi a tenu à sortir du silence afin de rétablir la vérité à ce sujet.

Depuis le retour de la Coupe du monde, Lionel Messi affiche un visage bien différent de celui du début de saison. L’Argentin est moins convaincant et il ne fait pas l’unanimité auprès des supporters, notamment depuis le nouveau fiasco du PSG en Ligue des champions. Christophe Galtier, lui non plus, n’arrive pas à convaincre son monde au PSG. D’ailleurs, l’entraîneur parisien serait au coeur d’un conflit avec Lionel Messi.

PSG : Menacé pour son transfert, Messi peut souffler https://t.co/5XcSUP0kA5 pic.twitter.com/VBchI5qfsy — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Messi absent de l’entraînement à cause d’un clash avec Galtier ?

À en croire certaines rumeurs, un clash improbable aurait éclaté avec Lionel Messi à l’entraînement. N’étant pas satisfait de la séance organisée par Christophe Galtier, l’Argentin serait rentré chez lui plus tôt que prévu d’après RMC Sport et Foot Mercato notamment. Ce serait pour cette raison que La Pulga n’aurait pas été présente à l’entraînement ce jeudi. La rumeur a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Jorge Messi a alors tenu à rétablir la vérité.

Son père réagit... et dément une fake news