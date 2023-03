Après la demande à 600M€, le clan Messi s’active pour son transfert

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, Lionel Messi pourrait devenir agent libre et s’engager en faveur d’Al-Hilal, formation saoudienne qui fait la cour à l’attaquant du PSG. Et alors que la presse espagnole a fait état d’une bombe à 600M€ pour Messi, son père s’est déplacé en Arabie saoudite.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Lionel Messi. Dès l’automne dernier, le10sport.com vous révélait que le PSG s’activait en coulisse afin de lui préparer une offre de prolongation de contrat pour au moins une saison supplémentaire à transmettre au joueur et à son entourage une fois que le rideau serait tombé sur le Mondial au Qatar. Finalement, près de trois mois après le dénouement de la Coupe du monde, il n’existe pas de réelles avancées pour le contrat de Messi malgré les informations du Parisien et de Fabrizio Romano datant de décembre dernier avec un accord de principe supposément trouvé entre les deux parties.

600M€, voici ce que réclamerait le clan Messi à l’Arabie saoudite

Cependant le10sport.com vous a dévoilé le 18 février dernier, les discussions se poursuivent entre le PSG et le clan Messi. Et alors que le club de la capitale a connu quasiment coup sur coup deux éliminations en 1/8èmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, l’avenir de Lionel Messi pourrait être chamboulé alors que la presse fait état d’un flou grandissant concernant le septuple Ballon d’or. Son biographe Guillem Balague a dernièrement affirmé sur CBS Sports que Messi ne rejoindra pas un championnat exotique souhaitant rester en Europe la saison prochaine. Cependant, selon El Chiringuito , le père de Messi réclamerait un package de 600M€ à Al-Hilal pour accepter que son fils débarque dans la ligue de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

Le père de Messi aperçu avec un prince de la famille royale saoudienne

Et ce mardi, Jorge Messi a été aperçu dans un aéroport saoudien avec le chef de la Mahd Sports Academy : le professeur Abdullah Hammad et un proche de la famille royale, à savoir le prince Abdulaziz Al-Faisal. Reste à savoir si pendant ladite entrevue entre les trois hommes il a été question d’un éventuel transfert de Messi ou d’une simple discussion au sujet du rôle d’ambassadeur de l’attaquant du PSG pour le tourisme saoudien.