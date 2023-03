Mercato : Messi fixe une condition hallucinante, Cristiano Ronaldo va enrager

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. En embuscade, Al Hilal compterait tenter sa chance pour boucler le transfert de la Pulga. Toutefois, Leo Messi réclamerait environ 600M€ pour migrer vers l'Arabie Saoudite, soit un salaire supérieur à Cristiano Ronaldo.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, et ce, parce qu'il n'a pas trouvé un accord avec la direction blaugrana pour prolonger. Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons avec le club de la capitale, le vétéran argentin de 35 ans va changer de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici là.

Lionel Messi exige 600M€ pour signer à Al Hilal

Conscient de la situation, le PSG est actuellement en pourparlers avec Lionel Messi et son entourage, et ce, pour le convaincre de parapher un nouveau bail à Paris. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 18 février, les discussions sont actuellement en bonne voie. Toutefois, Al Hilal serait à l'affût sur ce dossier, désireux de se muer en trouble fête.

Lionel Messi veut un contrat supérieur à Cristiano Ronaldo