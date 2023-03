Le PSG change son fusil d’épaule pour Messi, ça chauffe en coulisse

Thomas Bourseau

Alors que le PSG semblait être déterminé à l’idée de prolonger le contrat de Lionel Messi avec de nouveaux accords dans différents domaines, la donne semble avoir bien changé au point où l’Argentin se trouverait confronté à une grande décision. Explications.

Le nom de Lionel Messi est sur les lèvres des décideurs du PSG depuis plusieurs mois à présent. Et pour cause, le contrat de l’Argentin arrivera à expiration en juin prochain. Le 18 février dernier, le10sport.com vous a affirmé que les discussions avaient lieu entre le clan Messi et le comité de direction du PSG pour que son contrat soit renouvelé.

Le doute s’installe pour la prolongation de Messi

Les semaines passent et le dénouement du feuilleton Lionel Messi semble de plus en plus flou. D’après AS , l’élimination du PSG en Ligue des champions et le peu d’impact que le champion du monde argentin a eu sur ladite double confrontation face au Bayern Munich jouerait en sa défaveur. Au point où le média espagnol révèle qu’il n’y aurait plus la même confiance tant au sein de l’entourage de Messi qu’au sein de la direction du PSG.

Jackpot avec Messi, la grande annonce du PSG https://t.co/lvAU9EpTol pic.twitter.com/lp0tBjowjI — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Pas d’option dans le contrat de Messi et pas de revalorisation salariale