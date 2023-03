Pour son mercato, l’OM ressort sa carte joker

Thomas Bourseau

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria dispose d’un réseau conséquent et notamment à Arsenal avec qui il a bouclé plusieurs opérations dernièrement. Le président de l’OM pourrait remettre le couvercle pour Folarin Balogun.

Au fil des derniers mercato négociés par l’OM, il a souvent été question d’une connexion forte entre le club phocéen et Arsenal. A l’été 2021, le président Pablo Longoria était déjà parvenu à boucler les prêts de Matteo Guendouzi et de William Saliba avant que Sead Kolasinac soit libéré par Arsenal en janvier 2022 et que son arrivée libre de tout contrat soit effective à l’OM.

L’OM a travaillé à quatre reprises avec Arsenal en l’espace d’un an

A la dernière intersaison, Pablo Longoria a remis ça avec le prêt de Nuno Tavares pour l’intégralité de la saison et sans option d’achat comme ce fut le cas avec William Saliba. Le président de l’OM garderait à nouveau un œil sur un joueur contractuellement lié à Arsenal, mais qui évolue en prêt au Stade de Reims : Folarin Balogun.

Deschamps reçoit un message caché… à l’OM ! https://t.co/3tbSGjrLjH pic.twitter.com/tdel2ttJYV — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Arsenal, joker de l’OM pour Balogun ?