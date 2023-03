Il a déclaré sa flamme à Mbappé, l’OM prépare son transfert

Thomas Bourseau

En pleine forme avec le Stade de Reims cette saison, Folarin Balogun (21 ans) aurait tapé dans l’œil de l’OM pour le prochain mercato. Fan de Kylian Mbappé, l’attaquant prêté par Arsenal ne devrait pas être fixé sur son avenir avant son retour de prêt. Explications.

Folarin Balogun réalise une saison de rêve avec le Stade de Reims où il a inscrit 16 buts en Ligue 1. Ce qui fait de lui le dauphin de Kylian Mbappé et ses 19 réalisations. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, l’avant-centre de 21 ans impressionne son monde et notamment l’OM qui, selon The Daily Mail, se serait penché sur son dossier en marge du prochain mercato. Journaliste pour CBS Sports, Ben Jacobs a récemment confirmé la tendance et la Gazzetta dello Sport également, au sujet de l’intérêt de l’OM pour Balogun.

L’OM sur le coup, Balogun ne sera fixé qu’en fin de saison

Et maintenant ? D’après les informations communiquées par CaughtOffside , Arsenal aurait tenu un grand rôle dans le choix de Folarin Balogun de rejoindre le Stade de Reims et la Ligue 1, en travaillant de concert avec les représentants de l’attaquant, et une décision finale ne sera prise qu’en fin de saison selon le média. En attendant, Balogun a laissé un petit indice au cours d’une entrevue accordée à Onze Mondial dernièrement révélant ne regarder que la Ligue 1 ou d’autres championnats européens plutôt que la Premier League bien que son Arsenal fasse la course en tête. De bon augure pour l’OM ?

«J’aime beaucoup regarder Mbappé»