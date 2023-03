Bourreau de l’OM, il exulte

Arnaud De Kanel

L'OM est passé par toutes les émotions dimanche soir au Stade Vélodrome. Très vite plombé par l'expulsion de Leonardo Balerdi, le club phocéen a ouvert le score contre le cours du jeu avant d'aggraver la marque sur pénalty. Mais en 2 minutes, Jean-Eudes Aholou a refroidi les ardeurs de l'OM. Le héros strasbourgeois savoure.

Soirée surréaliste au Vélodrome dimanche soir. Dans un match assez pauvre, l'OM et Strasbourg se sont quittés sur un match nul 2-2. Chancel Mbemba avait ouvert le score alors que l'OM évoluait en infériorité numérique. Alexis Sanchez donnait de l'air à ses partenaires en inscrivant le deuxième but marseillais à un quart d'heure de la fin. La victoire se dessinait tranquillement mais Jean-Eudes Aholou a sorti le costume de sauveur pour tout renverser. Il ne cache pas sa joie.

«On a fait une très bonne première période»

« C'est allé très vite mais il ne restait pas beaucoup de temps. On a fait une très bonne première période, on arrive à les contenir, mais on savait que ça allait être difficile. On réussit à passer ce temps fort en début de match et ils prennent ce rouge qui nous met bien parce qu'on a plus le ballon. Puis on rentre moins bien dans notre 2e période, ils poussent, on prend un but puis un pénalty qu'on aurait pu éviter. Après il faut croire parce que ce n'est pas fini, c'est le football. Si on est plus exigeant on se dit qu'on aurait même pu rentrer à la maison avec la victoire », souligne le bourreau de l'OM au micro de Prime Vidéo , avant de revenir sur son deuxième but.

«Un super but»