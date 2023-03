L’OM se lance dans une course folle pour son Mbappé

Hugo Chirossel

Prêté par Arsenal, Folarin Balogun impressionne depuis son arrivée au Stade de Reims. Auteur de 16 buts cette saison en Ligue 1, l’attaquant âgé de 21 ans n’a que trois longueurs de retard sur Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs du championnat. Des performances qui auraient attiré l’attention de l’OM, mais les Marseillais ne seraient pas seuls dans ce dossier.

Ce dimanche, le Stade de Reims a poursuivi sa belle série en allant s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1). Les Rémois sont invaincus depuis 19 matchs en Ligue 1 et ont une nouvelle fois pu compter sur Folarin Balogun pour aller chercher une victoire en Principauté. Auteur de son 16e but de la saison, il en compte seulement trois de moins que Kylian Mbappé.

Une forte concurrence pour Balogun

Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, Folarin Balogun aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens et notamment l’OM. Comme l’indique le journaliste Ben Jacobs, les Olympiens feraient partie des formations ayant exprimé leur intérêt pour l’attaquant âgé de 21 ans, tout comme Leeds, l’AC Milan et le Borussia Mönchengladbach.

Arsenal veut 20M€