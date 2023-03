Le PSG vise une révolution, un joueur de Deschamps peut tout gâcher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG entend opérer de gros changements et bâtir un effectif autour de Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani, coéquipier du numéro 7 en équipe de France, est notamment apprécié par Luis Campos, mais la concurrence est grande, et cela ne laisse pas insensible le principal intéressé.

Avec sa MNM, le PSG pensait et espérer atteindre son grand objectif en remportant la Ligue des champions, mais les deux éliminations successives en huitièmes de finale devraient amener le club à casser le trio. Telle serait en tout cas la volonté de Luis Campos, désireux notamment de se séparer de Neymar. La situation de Lionel Messi est également à surveiller de près, le bail de l’Argentin arrivant à expiration. Le PSG a donc déjà la tête tournée sur le prochain mercato afin de bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé, comme cela avait été promis à l’international français au moment de sa prolongation.

Le PSG s’intéresse à Kolo Muani mais n’est pas seul

Ainsi, Luis Campos s’intéresserait notamment à Randal Kolo Muani, l’attaquant français enchaînant les prestations convaincantes avec l'Eintracht Francfort. France Football confirme ce week-end que le PSG a coché le nom de l’ancien Nantais, mais il n’est pas le seul.

Il rêve de Mbappé, le PSG connaît le prix https://t.co/cHIE4C0CpF pic.twitter.com/CGi65Mplsx — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

L’attaquant aime Manchester United