Le PSG veut régaler Mbappé, la guerre est lancée

En souffrance depuis le début de l'année, le milieu de terrain du PSG pourrait changer de visage dans les prochains mois. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos souhaiterait renforcer ce secteur de jeu en s'attachant, notamment, les services de Manu Koné, sur le départ. Mais dans ce dossier, le PSG serait loin d'être seul.

L'été sera chaud au PSG, surtout après sa nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions. Décrié depuis son arrivée, Luis Campos a prévu un recrutement XXL lors du prochain mercato estival, notamment au milieu de terrain. Le nom de Manu Koné est cité par divers médias. De passage au micro de Téléfoot, le joueur du Borussia Mönchengladbach a réagi à l'intérêt du PSG.

« C’est un grand club qui joue la Ligue des champions »

« Ça fait plaisir. On sait que je suis Parisien. C’est un grand club qui joue la Ligue des champions et qui a de très grands joueurs. Tu ne peux que progresser en évoluant à leurs côtés. (…) On verra ce qu’il va se passer, il faut rester lucide » a déclaré Manu Koné au micro de Téléfoot.

Manu Koné affole le mercato