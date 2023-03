Apres le fiasco, ça va bouger dans tout les sens au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la défaite en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG pourrait entamer une nouvelle révolution dans le vestiaire. Le club parisien pourrait bien faire le ménage et alléger sa masse salariale pour pouvoir recruter de gros profils comme Victor Osimhen (Napoli) ou encore Bernardo Silva (Manchester City).

La défaite face au Bayern Munich est une nouvelle cicatrice sur le corps déjà marqué du PSG. En Ligue des champions, le club parisien enchaîne les désillusions, malgré les entraîneurs qui se succèdent et les stars qui débarquent. Au Qatar, c'est la résignation. Les milliards dépensés sur le marché n'ont pas eu l'effet escompté. Les arrivées de Luis Campos et de Christophe Galtier non plus. Et c'est ainsi qu'une nouvelle révolution se prépare au sein du PSG.

Dans le sens des arrivées, du mouvement est attendu

En effet, le PSG compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par L'Equipe , Luis Campos compte renforcer toutes les lignes, à commencer par la défense centrale. Malgré l'arrivée de Milan Skriniar, le conseiller sportif du club parisien souhaiter recruter un autre renfort. Le profil de Pau Torres (Villarreal) serait apprécié en interne. Au milieu du terrain, Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) serait aussi ciblé. Mais les plus grosses cibles seraient offensives. Victor Osimhen (Napoli) serait suivi, tout comme Bernardo Silva selon les informations du 10Sport.com.

Le PSG va lancer son ménage d'été

Mais avant de recruter et obtenir une plus grande marge de manoeuvre, le PSG va devoir vendre et alléger sa masse salariale. Selon Sport , Neymar, Lionel Messi, mais aussi Sergio Ramos ne sont pas certains de rester. Situation similaire pour Presnel Kimpembe, actuellement blessé au tendon d'Achille, mais aussi pour deux recrues estivales : Fabian Ruiz et Carlos Soler.

Cinq joueurs intouchables