Le fiasco a relancé le feuilleton Mbappé, le Real Madrid est fixé

Thomas Bourseau

Déjà auréolé du statut de champion du monde, Kylian Mbappé est en quête du titre de champion d’Europe en club avec la Ligue des champions, mais a une nouvelle fois échoué. Pour ce qui est des rumeurs l’envoyant au Real Madrid, il n’y a pas de fondement à l’instant T selon Fabrizio Romano.

Les années se suivent et l’échec du PSG en Ligue des champions n’en devient que plus cuisant. Après avoir atteint par deux fois le dernier carré de la C1 en 2020 et en 2021 avec une finale et une demi-finale, le Paris Saint-Germain est retombé dans ses travers en 2022 et cette saison en sortant par la petite porte dès les 1/8èmes de finale.

Mbappé à nouveau tenu en échec en Ligue des champions

Alors que Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG au printemps 2022 jusqu’en juin 2025 en prenant le soin d’être le seul décisionnaire de l’activation de la dernière année figurant sur son contrat. En 2024, Mbappé pourrait donc devenir agent libre si tel était son souhait. De quoi pousser le PSG à prendre en considération une vente de son attaquant au prix fort dès le prochain mercato ? Pas vraiment au vu de la position adoptée par le champion de France d’après Fabrizio Romano qui a tenu à atténuer le poids des rumeurs croissantes sur le Real Madrid pour Kylian Mbappé.

Pas de poids dans les liens entre le Real Madrid et Mbappé