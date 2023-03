Mercato : L’Espagne rallume la mèche pour Mbappé, le PSG se lâche

Thomas Bourseau

Nouvelle désillusion pour le PSG et Kylian Mbappé en Ligue des champions. De quoi permettre à l’Espagne de relancer le feuilleton de son transfert. Pour autant, le Paris Saint-Germain a déjà tranché.

Kylian Mbappé enchaîne les campagnes de Ligue des champions, empile les buts et les trophées d’homme du match, mais cependant, le champion du monde tricolore n’a toujours pas pu mettre les mains sur le graal ultime du football européen. Et ce, malgré une finale en 2020 et une demi-finale en 2021 avec le PSG et en 2017 avec l’AS Monaco.

La presse espagnole remet le couvercle pour Mbappé

En conférence de presse la semaine dernière, Kylian Mbappé avait affirmé que son avenir au PSG n’était pas conditionné à la Ligue des champions sinon il serait déjà loin « sans manquer de respect au club » . La presse espagnole s’est empressée de relancer le feuilleton Mbappé après l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions cette semaine avec un éventuel transfert au Real Madrid.

«Le PSG considère Mbappé comme un joueur crucial pour son projet»