C’est imminent, il va signer avec l’OM ?

La rédaction

Deuxième du championnat, l’OM semble bien parti pour terminer à cette place significative de qualification directe à la prochaine édition de la Ligue des Champions. L’entraîneur Igor Tudor peut compter sur un collectif fort, ainsi que sur des cadres. C’est le cas de Sead Kolasinac, pourrait bien prolonger l'aventure sur la Canebière.

Arrivé à l’hiver 2022 du côté de l’OM, Sead Kolasinac est devenu au fur et à mesure, l’un des éléments importants du collectif. Auteur de 22 matchs cette saison en Ligue 1, le Bosnien possède la confiance de son entraîneur Igor Tudor, qui apprécie sa polyvalence lorsque ce dernier met en place sa défense à 5 derrière. L’aventure de l’ancien d’Arsenal, 29 ans désormais, pourrait d'ailleurs se poursuivre à l’OM.

Sead Kolasinac a reçu une offre de prolongation

En effet, selon des informations révélées par le journal l’Équipe , l’OM aurait formulé une offre de prolongation au défenseur bosnien. Sead Kolasinac, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023, se verrait offrir la possibilité de poursuivre chez le club marseillais.

Un club de Ligue 1 s’en prend à l’OM, deux tacles sont lâchés https://t.co/h3os2wVwGl pic.twitter.com/VHQoP8cU3T — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Une prolongation de 2 ans pour Kolasinac

Cette nouvelle offre de contrat irait jusqu’en 2025, et verrait donc le joueur rester deux ans de plus au sein de l’OM. Une bonne nouvelle donc, pour un joueur qui aurait pu quitter le club, libre cet été. On attend maintenant la signature de Kolasinac...