«Bien sûr que vous le virez» : Il réclame le départ d’une star du PSG

Thibault Morlain

Suite à la déroute du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l’heure est au bilan et à la préparation de la saison prochaine. Alors que des départs sont attendus, les regards se tournent notamment vers Neymar, plus forcément en odeur de sainteté à Paris. D’ailleurs, pour Daniel Riolo, il n’y a pas de question à se poser avec le numéro 10 brésilien.

Malgré un excellent début de saison avec le PSG, Neymar a baissé de régime à son retour de la Coupe du monde. Plus grave encore, le Brésilien s’est blessé à la cheville et sa saison est aujourd’hui terminée. Forcément, cela ne va pas arranger son cas à Paris, où on ne le désire plus vraiment. Malgré un contrat jusqu’en 2027, Neymar est poussé vers la sortie.

«Insulté» par le boss du PSG, il veut rester à Paris https://t.co/Im55U4CWOR pic.twitter.com/BrKsJzi0Io — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

« Il n’a plus le niveau »

Sur France 2 pour l’émission Quelle Epoque , Daniel Riolo a d’ailleurs été très clair à propos de l’avenir de Neymar. « Je vire Neymar ? Bien sûr que vous le virez. Il n’a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Le problème, c’est son contrat », a-t-il lâché.

« Imaginez une entreprise et que le cadre travaille un jour sur deux »