Le PSG boucle une opération, ça va gronder

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG traverse une crise suite à son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions, les responsables du club parisien auraient bouclé la prolongation de Marquinhos. Le défenseur brésilien devrait étirer son bail jusqu'en 2027. Une signature, qui pourrait provoquer la colère de certains observateurs comme Daniel Riolo ou Jérôme Rothen.

La colère et la résignation étaient présentes chez tous les supporters du PSG après la défaite en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi dernier (2-0). Certains observateurs comme Jérôme Rothen ou Daniel Riolo réclament des changements au sein du vestiaire parisien. Ils militent pour un départ de certains cadres comme Marco Verratti, ou encore Marquinhos.





Les critiques fusent, le PSG rassure l’une de ses stars https://t.co/fqFh48M4EP pic.twitter.com/BM2EZrKSER — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Riolo et Rothen réclament le départ de Marquinhos

« Marquinhos, il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C'est terminé, il n'en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot » a déclaré Riolo sur RMC . Pour Rothen, ces deux joueurs symbolisent l'échec du projet parisien. « J’en veux aux joueurs dans un premier temps. Je ne veux plus les voir et je veux qu’ils prennent conscience. C’est pas parce que t'as un contrat de trois ou quatre ans que le club doit être prisonnier de ces joueurs-là. Si t’as un minimum d’amour pour le club… Marquinhos, Verratti: s’ils sont tellement amoureux du PSG, mais barrez-vous les gars ! Dans les grands clubs, il y a toujours des joueurs cadres, ce sont ceux qui t'emmènent au plus haut niveau. Le problème c’est qu’ils sont défaillants au PSG. C’est un éternel recommencement, tous les ans j’ai l’impression de faire les mêmes émissions. J’ai l’impression que je commence à être lassé de ce qu’il se passe » a lâché l'ancien membre du PSG.

Marquinhos va prolonger, c'est confirmé