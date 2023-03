«Barrez-vous», le PSG a pris une grande décision

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt par les observateurs après son erreur majeur mercredi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Marco Verratti se retrouve au cœur des critiques. Certains réclament activement le départ du milieu de terrain italien ainsi que celui de Marquinhos, mais le PSG a pris sa décision et entend les conserver coûte que coûte.

En déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mercredi dernier en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a fini par sombrer (défaite 2-0), et l’ouverture du score bavaroise a eu lieu suie à une grossière erreur de relance de Marco Verratti qui a perdu le ballon aux abords de sa surface de réparation. Une prise de risque que beaucoup de consultants n’ont absolument pas digéré, comme l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen.

Le PSG prêt à séparer Mbappé de l’un de ses amis ? https://t.co/9r5ZxkeYVc pic.twitter.com/DLztbiggWc — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Je ne veux plus les voir »

Dans son émission sur RMC Sport , Rothen a fustigé les cadres du vestiaire du PSG comme Marquinhos et Marco Verratti : « J’en veux aux joueurs dans un premier temps. Je ne veux plus les voir et je veux qu’ils prennent conscience. C’est pas parce que t'as un contrat de trois ou quatre ans que le club doit être prisonnier de ces joueurs-là. Si t’as un minimum d’amour pour le club… Marquinhos, Verratti: s’ils sont tellement amoureux du PSG, mais barrez-vous les gars ! Dans les grands clubs, il y a toujours des joueurs cadres, ce sont ceux qui t'emmènent au plus haut niveau. Le problème c’est qu’ils sont défaillants au PSG. C’est un éternel recommencement, tous les ans j’ai l’impression de faire les mêmes émissions. J’ai l’impression que je commence à être lassé de ce qu’il se passe », a notamment lâché l’ancien ailier gauche du PSG.

Le PSG ne les lâchera pas

Mais le PSG voit les choses différemment, puisqu’à en croire les révélations du Parisien sur le mercato estival à venir, la direction du club de la capitale souhaite poursuivre l’aventure la saison prochaine avec Marco Verratti ainsi que Marquinhos, et n’entend absolument pas se séparer de ces deux éléments. Rothen n’a donc pas été entendu…