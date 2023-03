Un club met le feu sur le mercato, il doit recruter Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, Chelsea a mis le feu sur le mercato en déboursant des centaines de millions d'euros en indemnités de transfert. C'est la raison pour laquelle Florent Malouda, ancien joueur des Blues, réclame au club londonien de faire le forcing pour s'attacher les services de Kylian Mbappé dont l'avenir est incertain au PSG.

Depuis l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler alors que son contrat s'achève en juin 2024. L'international français dispose d'une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir exercer. Par conséquent, le Real Madrid continue de faire le forcing pour recruter le crack de Bondy, mais Florent Malouda estime que Chelsea doit également sauter sur cette opportunité après avoir déjà inondé le mercato de ses millions.

«J'aimerais voir Chelsea recruter Kylian Mbappé»

« J'aimerais voir Chelsea recruter Kylian Mbappé, je pense qu'on devrait essayer d'avoir des top joueurs comme lui. Surtout quand je vois les montants que l'on a dépensés sur d'autres joueurs. Tout dépend de sa volonté de venir au club, mais on devrait essayer de recruter des top joueurs comme lui et de construire une équipe autour de lui. Ce serait mon rêve : bâtir une équipe avec de jeunes joueurs autour de lui », explique l'ancien international français pour DAZN Bet avant de détailler son explication.

«Tout est possible»